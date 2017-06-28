Demirci ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Demirci ilçesi Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Caddesi'nde Mehmet Tavus'un kullandığı 34 SC 6131 plakalı otomobil, belediye hizmet binası önünde Halil Adıgüzel'e ait park halindeki 45 PV 632 plakalı otomobile çarptı.



Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Hatice Tavus, Derya Tavus ve Havva Karaaslan yaralandı.



Yaralılar sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Demirci ilçesinde meydana gelen bir başka kazada ise Menderes Bulvarı üzerinde park halinde duran 45 PU 139 plakalı kamyonete Hayati Dönmez idaresindeki 45 PP 838 plakalı otomobil arkadan çarptı. Yolda seyreden 45 PE 161 plakalı Nurullah Zeybek yönetimindeki bir başka araç da duramayarak kaza yapan otomobile çarptı.



Kazada, otomobil sürücüsü Dönmez ile diğer araçta bulunan Aleyna Zeybek yaralandı.



Demirci Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

