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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Balıkesir istikametine giden N.Z. (38) yönetimindeki 34 VM 2136 plakalı minibüs D-565 karayolunda karşı şerite geçerek, D.S. (27) idaresindeki 59 NB 982 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sürücü N.Z. ve D.S. ile minibüste bulunan Duygu Sarışın (25), M.A. (27) ve F.C.A. (24) yaralandı.

Ağır yaralı olan Sarışın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sarışın'ın cenazesi otopsi için Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trafik #Kırkağaç #kaza #Gelenbe
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