Manisa'da, Kula Jandarma Karakolu'nda görev yapan bir er cinnet getirerek koğuşta uyuyan erlere ateş açtı. Olay da 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Cinnet getiren er de aynı silahla intihar etti.

Askerlik görevini yapan Nedim Abeş girdiği bunalım sonucu otomatik piyade tüfeği ile koğuş içerisinde uyuyan arkadaşlarına ateş açtı.



Olay, bugün saat 03.30 sıralarında Manisa Kula Jandarma Karakolu'nda yaşandı.



Abeş, piyade tüfeğiyle koğuşta uyuyan erlere ateş açtı, erler Mümin Pınaroğlu, Hüseyin Tolga Hepgül ve Onur Sunnioğlu şehit oldu. 3 asker de yaralandı. Er, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.



Yaralı askerler, Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 3 askerin kol, bacak ve karınlarından yaralı oldukları, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.



Manisa Valiliği olay ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılacağını belirtildi.



ulusal.com.tr