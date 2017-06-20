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Manisa'da yıldırım düştü: 1 ölü

Selendi ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü.

Manisa'da yıldırım düştü: 1 ölü

Manisa'nın Selendi ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Nurullah Tunca’nın (64) Karakozan Mahallesi kırsalında hayvan otlattığı alana yıldırım isabet etti.

Tunca’dan uzun süre haber alamayan yakınları Karakozan Mahallesi Dedeler Sokak Bahçeler mevkisine giderek Tunca’yı aramaya başladı. Tunca’nın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk belirlemelerde Tunca'nın ölüm sebebini düşen yıldırımın isabet etmesi olarak tespit etti.

Evli ve 5 çocuk babası Tunca’nın cenazesi Selendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Yıldırım #selendi #Manisa
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