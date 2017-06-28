Manisa'daki Zihinsel engelliler iş sahibi oldu.
Üretmek, kazanmak onları adeta hayata bağladı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Zihinsel Engelli Korumalı İşyeri'nde 12 atölyede, toplam 26 zihinsel engelli çalışıyor.
Standart Profil-2 Genel Müdürü Ergenç İneler, engellerinin katettiği yolu anlattı.
Ergenç, sanayicilere çağrı yaptı, "buralarda şubelar açın" dedi.
ulusal.com.tr
Manisa'da zihinsel engelliler için yaratılan iş imkanları onları hayata bağladı. Diğer işçilerle aynı koşul ve haklara sahip olan engelliler, çalışmalarıyla iyi bir performans gösteriyor.
Manisa'daki Zihinsel engelliler iş sahibi oldu.