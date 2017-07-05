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Manisa'daki asker zehirlenmeleriyle ilgili, 1 rütbeli asker tutuklandı

Manisa'daki asker zehirlenmeleriyle ilgili, 1 rütbeli asker tutuklandı. 2 asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'daki asker zehirlenmeleriyle ilgili, 1 rütbeli asker tutuklandı

Manisa'daki gıda zehirlenmesi nedeniyle açığa alınan 6 askerden 4'ü ifade için savcılığa çağrıldı.

Savcılıktaki sorgularının ardından 1 asker serbest bırakıldı.

Diğer 3 asker ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bu askerlerden 1'i tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki zehirlenmeler nedeniyle 6'sı asker 48 kişi gözaltına alınmıştı.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Manisa
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