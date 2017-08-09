Manisa merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Manisa, İzmir, Bursa, Tunceli ve Konya'da gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 9'u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 3 firari ise aranıyor.
Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Ağustos'da, FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla aralarında memurluktan ihraç edilenlerin de bulunduğu 18 şüpheliden 15'ini Manisa, İzmir, Bursa, Tunceli ve Konya'da gözaltına almıştı.
Manisa merkezli 5 ildeki FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Manisa merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.
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