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Manisa Saruhanlı'da deprem meydana geldi (Son depremler)

Manisa Saruhanlı'da deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre; yerin 10.42 km derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü

Manisa Saruhanlı'da deprem meydana geldi (Son depremler)

Manisa Saruhanlı'da deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre; Saat 13.24'te yerin 10.42 km derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü 

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.9.

 

Etiketler; #Manisa #deprem #Saruhanlı
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