Manisa Saruhanlı'da deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre; yerin 10.42 km derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü

Manisa Saruhanlı'da deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre; Saat 13.24'te yerin 10.42 km derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü



Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.9.



