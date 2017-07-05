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Manisa Saruhanlı'da deprem oldu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.26'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa Saruhanlı'da deprem oldu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde deprem oldu.

Saat 10.26'da olduğu belirtilen depremin büyüklüğünün 4,1 olduğu ifade edildi.

Yerin 24,96 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Saruhanlı ilçesinde olan depremin büyüklüğünün 4,2 olduğu bildirildi.

Yerin 11.1 kilometre derinliğindeki depremle ilgili hiçbir açıklama gelmedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Manisa #Saruhanlı #deprem
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