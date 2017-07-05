Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.26'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde deprem oldu.



Saat 10.26'da olduğu belirtilen depremin büyüklüğünün 4,1 olduğu ifade edildi.



Yerin 24,96 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Saruhanlı ilçesinde olan depremin büyüklüğünün 4,2 olduğu bildirildi.



Yerin 11.1 kilometre derinliğindeki depremle ilgili hiçbir açıklama gelmedi.



ulusal.com.tr