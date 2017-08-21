Çekirdeksiz üzümde marka olan Manisa Sultaniye'de hasat mevsimi devam ediyor. Kurutmalık üzümler tarlalara serilmeye başlandı. Üzüm yetiştiricilerine göre kurutmada en iyi yöntem, tel sergi. Bu yöntemle kurutulan üzümler, daha verimli ve kaliteli oluyor.

Salkım salkım üzümler önce toplanıyor, ardından da güneşin bağrında kurumaya bırakılıyor.



Türkiye'nin üzüm üretimi ve ihracatında büyük bir bölümü karşılayan Manisa'da, Sultaniye çekirdeksiz üzüm hasadı devam ediyor. Bir yandan da kurutmalık üzümler tarlalara seriliyor.



Hava şartları şimdilerde üzüm kurutmaya oldukça elverişli. Bölgede iki yöntemle üzümler kurumaya bırakılıyor. Daha çabuk kuruduğu gerekçesiyle toprağa serilen naylonların üzerinde, bir de uzun ama verim kaybı olmadan tel sergide.



Şehzadeler İlçesinin Güzelköy Mahallesinde 30 yıldır bağcılıkla uğraşan Cavit Limonculara göre, tüm zorluklarına rağmen tel sergi ile kurutma daha iyi.



Tel sergide kurutulan üzüm, üreticisine, verim ve fiyat yönünden avantaj sağlıyor.







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