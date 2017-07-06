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Manisa ve Muş'ta deprem

Önce Muş'ta ardından da Manisa'da deprem meydana geldi.

Manisa ve Muş'ta deprem

Manisa Merkez'de saat 10.33'te deprem meydana geldi.

Yerin 5 km derinliğinde olan depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.

Deprem sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

MUŞ DA  SALLANDI

Muş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün geçtiği veriye göre; Muş'un Ilıca ilçesindeki deprem saat 08.20'de gerçekleşti.

Deprem yerin 5 km derinliğinde oldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #muş #Manisa #deprem meydana geldi
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