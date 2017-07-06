Önce Muş'ta ardından da Manisa'da deprem meydana geldi.

Manisa Merkez'de saat 10.33'te deprem meydana geldi.



Yerin 5 km derinliğinde olan depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.



Deprem sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.



MUŞ DA SALLANDI



Muş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün geçtiği veriye göre; Muş'un Ilıca ilçesindeki deprem saat 08.20'de gerçekleşti.



Deprem yerin 5 km derinliğinde oldu.



ulusal.com.tr