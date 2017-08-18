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Manisa'da deprem (Son Depremler)

Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'da deprem (Son Depremler)

Manisa Saruhanlı'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 20:53'te Manisa Saruhanlı'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 10 km derinliğinde meydana geldi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Manisa #deprem #son depremler
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