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Manisa’da dereye giren 18 yaşındaki genç kayboldu

Genci bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Manisa’da dereye giren 18 yaşındaki genç kayboldu

Salihli ilçesinde arkadaşları ile birlikte serinlemek için dereye giren 18 yaşındaki genç kayboldu.
Alınan bilgiye arkadaşları ile Çamurhamamı Mahallesi’ne giden İbrahim Can (18) serinlemek için dereye girdi.

Bir süre sonra Can’dan haber alamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ve Manisa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı.
Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama kurtarma çalışmasının sabah gün ışığıyla birlikte su altı arama ekiplerinin de katılımıyla yeniden başlatılacağı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kayıp #dere #çocuk
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