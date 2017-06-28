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Manisa’da otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

alihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Manisa’da otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre İzmir-Ankara Karayolu Durasıllı Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Sümer'e (79) Ensar Çakar yönetimindeki 06 TRE 08 plakalı otomobil çarptı.

Sümer olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Çakar gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #otomobil #1 ölü
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