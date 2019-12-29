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Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası tamamlandı

Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası ikinci gün yarışlarıyla sona erdi.

YURT 29.12.2019, 16:58
Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası tamamlandı

İzmir'in Menderes ilçesindeki Özdere sahilinde gerçekleşen şampiyonanın ikinci ve son gününde katılımcılar 3 bin metrede mücadele etti. Toplam 110 sporcunun yer aldığı organizasyonda genel klasmanda dereceye girenler şöyle: 

Kadınlar 1500 metre: 1. Pınar Arpınar Avşar, 2. Hülya Çınar, 3. Berrak Irmak

Erkekler 1500 metre: 1. Ahmet Nakkaş, 2. Okan Ulaş, 3. Timuçin Gülaç 

Kadınlar 3000 metre: 1. Özen Sanem Dilek, Eda Sayın, 3. Senem Ülker 

Erkekler 3000 metre: 1. Mert Acun, 2. Kartal Sert, 3. Göksen Çınar

Kaynak: AA
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