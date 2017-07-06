Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 34 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe Narkotik Grup Amirliği ekiplerince, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı, 5 kilo 190 gram esrar, satışa hazır 164 gram eroin ve hassas tartı ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Mardin'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 34 zanlı gözaltına alındı.
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