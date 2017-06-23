Midyat ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan baba ile kızı yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı

Midyat ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan baba ve kızı hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.



Sanayi Mahallesi Otogar Caddesi’nde bulunan evlerinden çıkan Haydar (63) ve kızı Emine Acar (23) ile Mehmet Vasıf Acar'a (41) henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.



Yaralanan Haydar, Emine ve Mehmet Vasıf Acar, 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Haydar ve Emine Acar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Mardin Devlet Hastanesine sevk edilen Mehmet Vasıf Acar'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Olayın ardından kaçan saldırgan ya da saldırganları arama çalışmaları devam ediyor.