Mardin Kızıltepe'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 12 silah, 9 bin 410 fişek, 7 el bombası ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.. Operasyonda 2'si Suriye uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 12 uzun namlulu silah, 9 bin 410 fişek, 7 el bombası ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kızıltepe'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda, 12 uzun namlulu silah, 7 el bombası, tabanca, 2 çuval içinde 150 kilogram patlayıcı madde, 26 şarjör, 9 bin 410 fişek, 5 hücum yeleği, gece görüş dürbünü, sağlık malzemeleri, örgütsel ve dijital dokümanlar ele geçirildi.



Operasyonda, Suriye uyruklu M.Ş. ve A.A. ile H.D, A.A, G.D, C.A, B.A, H.D. ile H.B. gözaltına alındı.



Ele geçirilen dokümanlarda yapılan incelemelerde, Kızıltepe ilçesine bağlı köyleri gösteren harita ve Mardin'de çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan personellere ait bilgilerin yer aldığı liste bulundu.



Ele geçirilen silah ve mühimmatlar, İl Emniyet Müdürlüğünde basın mensuplarına gösterildi.



İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, burada yaptığı konuşmada, Kızıltepe ilçesinde yuvalanan terör örgütlerine karşı amansız bir mücadelenin yürütüldüğünü söyledi.



Operasyonda çeşitli silah ve mühimmatların ele geçirildiğini belirten Onar, "İl ve ilçelerimizde her türlü terörle mücadele sürüyor. PKK'sından FETÖ'süne bütün terör örgütlerine ve her türlü suç odaklarına karşı güvenlik birimlerimizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor ve etmeye devam edecektir." diye konuştu.



Suç odaklarına karşı mücadeleye vatandaşın da önemli destek sunduğunu vurgulayan Onar, bu destekten dolayı vatandaşlara teşekkür etti.