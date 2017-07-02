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Mardin'de terör operasyonu

Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Mardin'de terör operasyonu

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Harmanlı Köyü kırsalında arama tarama çalışmalarında toprağa gömülü bidon içerisinde teröristlere ait olduğu değerlendirilen yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Malzemeler, incelemenin ardından imha edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaşam malzemeleri #terör #mardin
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