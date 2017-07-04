Dargeçit ilçesindeki operasyonda, 3 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yürütülen operasyonda 3 sığınak tespit edildi.



Sığınaklarda yapılan aramada 4 uzun namlulu silah, keskin nişancı tüfeği, roketatar, el bombası, 12 roketatar mühimmatı, bomba düzenekleri, telsiz, dürbün, bidon içerisinde el yapımı patlayıcı ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Bölgede operasyon sürüyor.