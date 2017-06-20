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Mardin'de terör propagandasına tutuklama

Sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Mardin'de terör propagandasına tutuklama

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen Hüseyin D, Azadi İ. ve Ziyad Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör propagandası #sosyal medya #mardin
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