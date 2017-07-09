İstanbul Valisi Vasip Şahin'den
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den "Adalet Mitingi" açıklaması
Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da
Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da
En çok harcamayı Çinli turistler yapıyor
En çok harcamayı Çinli turistler yapıyor

Mardin'de uyuşturucu operasyonları

Mardin'de iki haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 59 kişiden 16'sı tutuklandı

Mardin'de uyuşturucu operasyonları

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarından gözaltına alınan 59 kişiden 16'sının tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, narkotik suçlarla mücadele kapsamında, 24 Haziran'da başlatılan ve 7 Temmuz'a kadar süren operasyonlarda 39 gram kubar esrar, 6 kök Hint keneviri, 260 gram eroin, 971 uyuşturucu nitelikte hap, 5 gram metamfetamin, satışa hazır halde 12 fişek esrar ve satışa hazır halde 67 fişek eroin ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonlarda 59 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı ifade edilen açıklamada, 16 şüphelinin tutuklandığı, 2 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, terör örgütlerinin finans kaynaklarına ve gençliği zehirleyen zehir satıcılarına yönelik mücadelenin devam edeceği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu operasyonları #mardin
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Düzensiz göçle mücadele
Sonraki Haber
YÖKDİL Sınavı sona erdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.