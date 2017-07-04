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Mardin'de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan 200 kilogramlık el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde infilak ettirildi

Mardin'de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arama tarama faaliyetinde Harmanlı köyü yoluna teröristlerce el yapımı patlayıcı tuzaklandığı tespit edildi.

Yaklaşık 200 kilogram olduğu değerlendirilen el yapımı patlayıcı, güvenlik önlemi alındıktan sonra uzman ekip tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Şiddetli patlama dolayısıyla yolda çukur oluştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #patlayıcı #mardin
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