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Mardin'de zincirleme trafik kazası: 12 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Mardin'de zincirleme trafik kazası: 12 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

13 Mart Mahallesinde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 RR 5760 plakalı otomobil ile 34 LM 116 ve 47 DB 644 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Kamle Nur, Mecbure, Aziz, Ayşe, Kemal ve Ali Elçiboğa, Mehmet Arif, Aziz ve Sultan Boz, Şevket Dönmez, Alaaddin Kabak ile Mehmet Yersel yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #mardin
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