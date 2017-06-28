Tarihi camileri, kiliseleri, çarşıları ve evleriyle ilgi çeken Mardin'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla turist yoğunluğu yaşandı

Tarihi camileri, kiliseleri, çarşıları ve evleriyle ilgi çeken Mardin'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla turist yoğunluğu yaşandı.



Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, farklı din, dil ve kültür mensuplarının bir arada yaşadığı hoşgörünün sembolü Mardin'in Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı gibi tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Sağlanan huzur ortamıyla birlikte Mardin, eski bayramlardaki yoğun günlerini yaşadı.

İl Kültür Müdürü Alaattin Aydın, yaptığı açıklamada, 3 günlük bayram tatilinin dolu dolu geçtiğini söyledi.

Tahminlerin üzerinde bir turist yoğunluğunun yaşandığını belirten Aydın, "Bayramda turist yoğunluğunda diğer günlere oranlara yüzde 100'lük bir artış oldu. Geçen yılki bayramlara oranlara çok iyi bir artış vardı. Huzur ortamıyla birlikte vatandaşlarımız güzel Mardin'e akın akın geldi. Bu artış ilerisi için güzel bir gelişme." diye konuştu.

Zinciriye Medresesi'nde 8 yıldır gönüllü rehberlik yapan Yusuf Dinç de bayram dolayısıyla Türkiye'nin birçok ilinden gelen turistlerin Mardin'de tarihi mekanları ziyaret ettiklerini bildirdi.

Bayram tatili boyunca tarihi mekanların ziyaretçi akınına uğradığını ifade eden Dinç, bayramda kentte canlılık yaşandığını kaydetti.

Gönüllü rehber Mehmet Toparlı ise terör saldırıları nedeniyle azalan turist yoğunluğunun sağlanan huzur ortamıyla birlikte eski günlerine döndüğünü ifade etti.

Türkiye'nin farklı illerinden ve çevre ilçelerin vatandaşların kentte geldiğini, kendisinin ise tarihi mekanları gönüllü olarak anlatarak Mardin'in tanıtılmasında yardımcı olduğunu dile getiren Toparlı, "Huzurun hakim olmasıyla bayramda yoğunluk oldu." ifadelerini kullandı.

Esnaf Hasan Özcan ise bayramda güzel bir yoğunluğun yaşandığını söyledi.

Huzurun tamamen hakim olması durumunda daha çok turistin Mardin'e geleceğini aktaran Özcan, "Bayramdan dolayı sokaklar tıklım tıklımdı. İş yerleri dolmuştu. Esnafın yüzü güldü. İnşallah böyle devam eder ve huzur hiçbir zaman bitmez." dedi.