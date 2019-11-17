Mardin ve Şırnak'ta telafi eğitimi

Barış Pınarı Harekatı sırasında sivilleri hedef alan PKK saldırılarına karşı önlem amacıyla eğitime ara verilen il ve ilçelerde telafi eğitimi uygulanacak.

Telafi eğitimi Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ile Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerindeki okulları kapsıyor.

Ara tatilde ders başı yapacak öğrenci sayısı ise toplam 44 bin 417.

Mardin'de Nusaybin, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde 156 okulda 31 bin 500 öğrenci için ders zili ders zili çalacak.

Cizre, Silopi ve İdil'de sınıra yakın köy ve mezralardaki 55 okulda, 12 bin 917 öğrenci ara tatilde de eğitime devam edecek.

Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerinde telafi eğitim programı 9 Kasım'da başlamıştı. Telafi eğitimleri sürüyor.

ulusal.com.tr