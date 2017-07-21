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Mardin’de otomobil takla attı: 3 ölü

MARDİN’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitiridi, 1 kişi ağır yaralandı.

Mardin’de otomobil takla attı: 3 ölü

Hüsamettin Çelik yönetimindeki 21 SV 288 plakalı otomobil, bugün saat 08.

00 sıralarında Mardin-Diyarbakır karayolunun 25'inci kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole düştü.

,Ters dönen otomobildeki Süleyman Kaya, eşi Cemile ve annesi Rahime Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan sürücü Hüsamettin Çelik ambulans ile Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. 

Jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından büyük hasar gören otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mardin #kaza
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