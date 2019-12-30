Marmara Adası'nda 6,5 saattir elektrik kesintisi yaşanıyor



Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda, denizin dibinden giden elektrik kabloları bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Adaya saat 15.00'ten bu yana elektrik verilemiyor.

Kabloların tamiri için UEDAŞ ve belediye ekipleri çalışma başlattı. Ancak denizdeki fırtına nedeniyle müdahalelerden sonuç alınamadı.

Kesintinin, Narlı'dan Marmara Adası'na denizin dibinden ulaşan 3 hattaki arıza nedeniyle yaşandığı açıklandı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Paşa Limanı'ndan gelen ayrı bir hatla Avşa'ya elektrik sağlandığını söyledi.

Arızaya yarına kadar müdahale edilmesi mümkün görülmüyor.

Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle Erdek-Marmara-Avşa seferleri iptal edildi.

ulusal.com.tr