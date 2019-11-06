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Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

YURT 06.11.2019, 11:35
Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi öngörülürken, bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgarın Trakya'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
#meteoroloji #marmara bölgesi #Hava durumu #sıcaklık #trakya
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