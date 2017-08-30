Marmara Denizi'nde hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 37 şilep ve tanker, Tekirdağ ile Şarköy ilçesi sahillerinde demirledi.

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Marmara Denizi'nde hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 37 şilep ve tanker, Tekirdağ ile Şarköy ilçesi sahillerinde demirledi.



Marmara Denizi'nde dünden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz



Zaman zaman hızı 70 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 37 şilep ve tanker, Tekirdağ ile Şarköy ilçesi sahillerinde demirledi.



Gemilerin, hava şartlarının düzelmesinin ardından rotalarına göre hareket edeceği belirtildi.



Bu arada, fırtına balıkçıları da olumsuz etkiledi. Poyraz nedeniyle dün ava çıkamayan tekneler, bugün de Süleymanpaşa, Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarında demirledi.



Meteoroloji yetkilileri, şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.



Marmara Denizi'nde dünden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşım ında da aksamalara yol açıyor.Zaman zaman hızı 70 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 37 şilep ve tanker, Tekirdağ ile Şarköy ilçesi sahillerinde demirledi.Gemilerin, hava şartlarının düzelmesinin ardından rotalarına göre hareket edeceği belirtildi.Bu arada, fırtına balıkçıları da olumsuz etkiledi. Poyraz nedeniyle dün ava çıkamayan tekneler, bugün de Süleymanpaşa, Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarında demirledi.Meteoroloji yetkilileri, şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

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