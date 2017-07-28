Marmara Bölgesi’nde dün etkili olan ve hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına ve sağanak yağış, Marmara İlçesi’nde kurulan pazardaki tezgahların devrilmesine neden oldu.

Denize giren vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, 15 dakika süren fırtına nedeniyle Sahil Güvenlik'e ait zodyak botu zorunlu olarak kumsala çıkartıldı.



Bu arada Tekirdağ ile Avşa arasında yolcu ve araç taşıyan Ömer Kaptan adlı gemi Avşa'nın Yiğitler Mahallesi'ndeki limana yanaşırken, Ro Ro Gemisi ise Ekinlik Adası'ndaki Limana sığındı.



Avşa Adası'ndan hareket eden İDO deniz otobüsü, kötü hava şartları nedeniyle yaklaşık yarım saat sonra geri döndü. Ancak Avşa Adası'nda iskeleye yanaşamayan deniz otobüsü, Marmara Adası'na yönlendirildi.



Avşa ve Marmara adalarında fırtına ve sağanak yağışın ardından yaşam bu sabah normale döndü.



Deniz otobüsü bu sabah adaya gelerek dün geceden beri bekleyen yolcuları taşıdı.



Belediye ekipleri ve vatandaşlar sahil, sokak ve ev temizliği yaparken, vatandaşların deniz kıyısına gitme konusundaki tereddütleri devam ettiği için sahiller boş kaldı.