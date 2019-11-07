Marmaris normale döndü

Metrekareye 185 kilogram yağışın düştüğü Marmaris’te yaşanan sıkıntılar geride kaldı.

Yağışın başladığı 5 Kasım gece yarısından itibaren teyakkuzda olan Marmaris Belediyesi ekipleri tüm sorunlara anında müdahale etti.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü dere kenarları, ana caddeler ve halk plajının temizliğinin yanı sıra ilçede 63 sokakta yıkama çalışması yaptı. 5 ekip halinde çalışan Fen İşleri çalışanları da 30’un üzerinde sokağa müdahalede bulundu.

Öte yandan havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar sahilde kitap okuyup, balık tutarak zaman geçirdi.

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