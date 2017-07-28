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Master atlete cinsel taciz şoku

Bodrum’da antrenman yapan master atlet 40 yaşındaki S.K.A. otomobille yanına yaklaşan bir kişinin cinsel tacizine uğradığını belirterek, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Master atlete cinsel taciz şoku

Almanya’da yaşayan ve yaz aylarını Bodrum’daki yazlığında geçiren evli ve 2 çocuk annesi master atlet S.K.A., dün saat 07.30 sıralarında, bir grup arkadaşı ile antrenmana çıktı. S.K.A., Gümbet Mahallesi, Mister Hadi Caddesi’ne geldiğinde Bursa plakalı bir otomobille yolun karşı tarafından kendisine yaklaşan bir kişi elle cinsel tacizde bulundu. Elini şortuna sokmaya çalışan tacizcinin, bağırması üzerine paniğe kapılıp Değirmenler Mevkisi yönüne doğru kaçtığını belirten S.K.A., kendisinden birkaç metre ilerde koşan diğer sporcu arkadaşlarının da yanına gelmesiyle yaşadığı şoku üzerinden atıp, 155 Polis İmdat ihbar hattına durumu bildirdi. Polis, S.K.A.’nın verdiği plakadan yola çıkarak, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Antermanına kaldığı yerden devam eden S.K.A., daha sonra Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip, şikayetçi oldu.

Türkiye adına katıldığı yarışlarda çok sayıda madalyası bulunan S.K.A., pek çok ilde koştuğunu, ancak ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirtip, "Polise durumu bildirdiğimde çok yakından ilgilendiler. Mobese kamerası kayıtları incelemeye alındı. Bana bunu yapmaya cesaret eden kişi, başka kadınlara da aynı şeyi yapabilir. Çevredeki araştırmalarımız sırasında, son bir hafta içerisinde koşu ve sabah yürüyüşüne çıkan 3 kadının daha aynı şekilde cinsel tacize uğradığını öğrendik. İnşallah, böyle bir şeye cüret eden bu kişi bir an önce yakalanır ve hakettiği cezayı alır" dedi.

Polis, şüphalienin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bodrum #spor #atlet #almanya
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