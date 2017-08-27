Yurt dışına kargoyla gönderilmek istenen matkap kutularının içinde yaklaşık 20 bin uyuşturucu captagon hap ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat üzerine Başakşehir'de faaliyet gösteren bir kargo firmasında arama yaptı.



Kargo firmasından Avustralya'ya gönderilecek olan matkap kutularının içinde yaklaşık 20 bin captagon hap bulundu.



Uyuşturucu hapları göndermek isteyen kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.