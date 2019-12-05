Mehmet Eker ölü bulundu

İlçeye bağlı Baştepe mevkisinde Mehmet Eker'in cenazesinin bulunduğu yerden çıkarılması için dün başlatılan, ancak arazi şartları ve sis nedeniyle ara verilen arama çalışmaları, sabah saatlerinde AKUT Mersin, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla yeniden başlatıldı.

Yaklaşık 9 saat süren çalışmayla Eker'in cenazesi uçurumdan çıkarıldı.

Eker'in cenazesi Çamlıyayla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 4 gündür kayıp olduğu bildirilen besici Mehmet Eker'in aracının Baştepe mevkisinde 200 metrelik uçurumdan devrildiğini belirlenmiş, aracın yakınlarında Eker'in cesedi bulunmuştu.

Eker'in cesedini uçurumdan çıkarmak için AKUT Mersin, AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlatmış, gece yarısına kadar devam eden çalışmalara arazi şartları ve sis nedeniyle ara verilmişti.