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Mehmet Esmer, aramızdan ayrılalı 1 yıl oldu

Aydınlık hareketinin ve Zonguldak maden direnişlerinin önderlerinden Mehmet Esmer için anma töreni düzenlendi. Esmer'in kabri başında yapılan anmaya mücadele arkadaşları da katıldı.

YURT 16.12.2019, 20:15
Mehmet Esmer, aramızdan ayrılalı 1 yıl oldu

Hayatını mücadeleye, halkına adayan bir isimdi Mehmet Esmer, aramızdan ayrılalı 1 yıl oldu. 

Mücadele insanı Mehmer Esmer için, Düzce'deki mezarı başında tören yapıldı. 

Ailesi ve mücadele arkadaşları Esmer'i andı. Oğlu Gözen Esmer'in,"Babam aynı zamanda yoldaşımdı" sözleri törene katılanları duygulandırdı. 

Vatan Partisi Düzce İl başkanı Fethi Sönmez, mücadele arkadaşını anlattı. 

Esmer adına Vatan Partisi Düzce İl Başkanlığı'nda söyleşi düzenlendi. 

ulusal.com.tr

#aydınlık #zonguldak #mehmet esmer
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