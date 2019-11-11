Mehmetçik için fidan diktiler

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Gününde 11 milyon fidanın toprakla buluştuğu illerden birisi de Aydın oldu. Ovaeğmir Mahallesi Hatıra Ormanında düzenlenen törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi, Aydın Milletvekili Rıza Posacı da katıldı.

Aydın protokolünün ilk fidanı dikmesinin ardından, pek çok okuldan yüzlerce öğrenci fidan dikme mutluluğu yaşadı. O okullardan biri de Ovaeymir İlkokuluydu.

AHBAP üyesi gençler de oradaydı.

Efeler Ortaokulu öğrencileri ise, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için fidan dikti.

Ortaokul öğrencileri, harekata katılan askerlerimize Aydın'dan asker selamı yolladı.

HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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