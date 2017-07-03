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Meksika'da belediye başkanı timsahla evlendi!

Geleneklerin yaşamın önemli bir parçası olmayı sürdürdüğü Meksika'da, bir balıkçı kasabasının belediye başkanı da geleneklere uygun olarak bir timsahla evlendi.

Meksika'da belediye başkanı timsahla evlendi!

Geleneklerin yaşamın önemli bir parçası olmayı sürdürdüğü Meksika'da, bir balıkçı kasabasının belediye başkanı da geleneklere uygun olarak bir timsahla evlendi.

Meksika’nın güneyindeki San Pedro Huamelula kasabası, eski gelenekleri yaşatmaya devam ediyor.

Bu çerçevede kasabanın belediye başkanı Joel Vazquez Rojas bir timsahla evlendi.

Geleneklere göre prensesi sembolize eden timsaha gelinlik giydirildi.



Sembolik tören öncesinde timsah ve belediye başkanı, bando eşliğinde kasabayı dolaştı.

Başkan Rojas, "Kasaba sakinleri timsaha prenses diye hitap ediyor. Benim rolüm de prensesin kocası olmak" derken, kasabalılar timsahla evlenmenin balıkçılara şans getireceğine inanıyor. Ritüelin bolluk ve bereketin yanı sıra barış ve huzur getireceğine inananlar da var.

Mayalı Şantal yerlileri tarafından başlatılan geleneğin kökeni 1789'a kadar uzanıyor./ntv

Etiketler; #meksika #Timsah
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