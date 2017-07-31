eri ile Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek görüşmelerde, memur konfederasyonlarının zam teklifleri ele alınacak.
Memur-Sen'den üç alternatifli teklif
Görüşmeler için, 11 hizmet kolunda yetkili konfederasyon Memur-Sen, üç alternatifli teklifte bulundu.
İlk teklifte, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam öngörülüyor.
İkinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere de taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam isteniyor.
Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.
KESK'ten "en düşük maaş 3 bin 450 lira olsun" talebi
Türkiye Kamu-Sen, 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam ile 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8 artış ile yüzde 3 ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulundu.
KESK ise diğer konfederasyonlardan farklı olarak yüzdelik artışlar yerine en düşük kamu çalışanı maaşının kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç 3 bin 450 liraya çıkarılmasını talep ediyor.
Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında uygulanacak zam oranının belirleneceği toplu görüşme sürecinin ilk toplantısı yarın yapılacak
eri ile Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek görüşmelerde, memur konfederasyonlarının zam teklifleri ele alınacak.
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