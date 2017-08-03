Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
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Meram'da sağanak ve sel etkili oldu

Merkez Meram ilçesinde sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar sel sularıyla sürüklenirken, ekili alanlar zarar gördü.

Meram'da sağanak ve sel etkili oldu

Konya'nın merkeze bağlı Meram ilçesinde, sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar sel sularıyla sürüklenirken, ekili alanlar zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağış uyarısı sonrası merkez Meram ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, Çayırbağı Mahallesi'nde sele neden oldu.

Sel nedeniyle mahalledeki bazı evleri su basarken, Aile Sağlığı Merkezi lojmanının bodrum katı da sel sularıyla doldu. Bazı araçlar sel sularıyla sürüklenirken, ekili alanlarda da zarar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin, su baskını olan yerlerde tahliye çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Konya
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