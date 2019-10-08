Merkezefendi kitap günleri başladı

Denizli Merkezefendi Belediyesi 1'inci Kitap Günleri başladı.

Aydın Ilgaz'dan Hanefi Avcı'ya, Ataol Behramoğlu'ndan Ahmet Yavuz'a, Toygun Atila'dan Sinan Meydan'a 60'ı aşkın yazar katılacak.

"Kitap Günleri" çok sayıda öğrenci ve yurttaşın katıldığı tören ile açıldı.

Yazarlar kitaplarını imzalayacak, söyleşiler gerçekleştirilecek.

İlk gün yerel sanatçıların imza masalarında okuyucu ile buluştuğu "Kitap Günleri"nde Yazar Aydın Ilgaz'ın babası Rıfat Ilgaz'ı anlattığı söyleşi ile devam etti.

Çok sayıda yazarın katıldığı 1'inci Kitap Günleri 13 Ekim'e kadar sürecek.



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