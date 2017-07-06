Hayvan heykelleri, onların elinde şekilleniyor.
Mersin'de Yunus Emre ve Erdal İnan adlı iki kardeş, hayvan sevgisi nedeniyle heykel atölyesi kurdu.
Kardeşler kurdukları atölyede hem hobi yapıyor hem de insanlara kurs veriyor.
İnan kardeşler her türlü malzemeden heykel yapabiliyor. Gerçeğinden ayırt etmesi zor olan heykellere ise ilgi yoğun.
Genellikle köpek, at, balık kuş ve tavşan figürleri yapan kardeşler, ilgili duyanlara ücretsiz kurs veriyor.
ulusal.com.tr
Köpek, balık, at ve onlarca hayvan. Mersin'de yaşayan 2 kardeş kurdukları heykel atölyesinde gerçeğinden ayırt etmesi zor olan hayvan heykeli yapıyor. İnan kardeşler hem hobilerini yaşatıyor hemde insanlara kurs veriyor.
Hayvan heykelleri, onların elinde şekilleniyor.
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