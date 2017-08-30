Bu görüntüler bir düğün ya da bir etkinlikten değil. Mersin'in Arslanköy kasabası'nda kütüphane açılışından.
Arslanköy Ortakolu'na açılan Nihal ve Halil kütüphanesinde, Köy Enstitüsü mezunu olan emekli öğretmenlerin isimleri yaşatılacak.
Kütüphane açılışı törenine mandolin ekibi müzik ziyafeti verdi. Arslanköylü kadın tiyatro topluluğu oyun sergiledi. Öğrenciler şiir okudu.
Toroslar Belediye başkanı Hamit Tuna,İlçe milli eğitim müdürü Mehmet Badas ,Vatan Partisi ilbaşkanı Lerzan Özgenç, CHP Toroslar ilçe başkanı Burhanettin Erdoğan,Vatan Partisi Toroslar ilçe başkanı Nursel Işılsoy, aile bireyleriyle birlikte açılış kurdelesini kestiler.
ulusal.com.tr
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