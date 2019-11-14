Mersin'de IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
Mersin'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
YURT 14.11.2019, 14:28
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında bazı örgüt mensuplarının Suriye'den kaçak yollarla Mersin'e geldikleri tespit edildi.
Polisin düzenlediği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan birinin, bomba yapımı ve imalatı konusunda eğitim aldığı belirlendi.
Kaynak: AA
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