Mersin'de IŞİD operasyonu: 2 tutuklama
IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
YURT 03.12.2019, 09:45
Mersin'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tarsus, Erdemli ve Akdeniz ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Suriye uyruklu 6 IŞİD şüphelisi yakalandı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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