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Mersin'de IŞİD operasyonu: 2 tutuklama

IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

YURT 03.12.2019, 09:45
Mersin'de IŞİD operasyonu: 2 tutuklama

 Mersin'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tarsus, Erdemli ve Akdeniz ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Suriye uyruklu 6 IŞİD şüphelisi yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

Kaynak: AA
#Mersin #ışid
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