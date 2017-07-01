Tarsus ilçesinde 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, D-400 karayolu üzerinde durdurulan bir tırda arama yapıldı.



Yapılan aramada, 12 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.



Olay ardından tır şoförü M.E.M. gözaltına alındı.

