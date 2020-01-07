Mersin'de kırmızı kod: Sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

Şiddetli sağanak yağış ve fırtına yurt genelinde etkili oluyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağış can aldı. Çeşmeli Mahallesi'nde bir baraka, sağanak nedeniyle kayan toprakla birlikte yıkıldı. Evdeki 6 kişiden 5'i sağ kurtulurken, 62 yaşındaki İbrahim Öngel yıkıntıların altında kaldı.

Kurtarma ekipleri enkaz kaldırma çalışmasında Öngel'in cansız bedenine ulaştı. Mut ilçesinde ise su dolu menfeze devrilen otomobildeki bir kişi kayboldu. Jandarma ekiplerinin kanaldan çıkardığı Ali Büyükgüdük, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak otomobilde bulunan Yunus Gök, tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Saatler sonra arama çalışmaları sonuç verdi, Gök'ün cansız bedeni bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mersin için "kırmızı kod" alarmı verdi. Kentte birçok cadde ve sokak su altında kaldı.

Bu görüntüler de Antalya'nın Alanya ilçesinden. Şiddetli yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.

Demirtaş ve Yeşilöz mahallelerindeki bazı dereler taştı. Mahalledeki bazı cadde ve sokaklar taşkın nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yeşilöz Mahallesi'nde mahsur kalan bir vatandaş kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Yoğun kar yağışı ve fırtına Çanakkale ve Balıkesir'de de etkili oluyor. Çanakkale'nin Eceabat, Gelibolu, Yenice, Çan ve Ayvacık ile Balıkesir'in Balya ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Bir gün önce iptal edilen Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinin ardından, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat seferleri de durduruldu.

Lapseki ilçesinde, 5,5 metre yüksekliğindeki Pegasus Heykeli fırtınaya dayanamadı ve gövdesinden kırılarak yıkıldı.

Doğu illerinde ise yoğun kar ve tipi hayatı felç etti. Erzincan'ın Refahiye ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Kandil köyünün yolu kar nedeniyle kapandı. 59 yaşındaki kalp hastası Ali Bozkurt köyde mahsur kaldı. Hastayı ameliyata yetiştirmek için harekete geçen ekipler, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın sonunda köye ulaştı.

Fırtına nedeniyle yolun tekrar kapanması ihtimaline karşı hasta özel idare aracıyla köyden alınarak Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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