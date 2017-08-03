Birçoğunun standartlara uymaması nedeniyle can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşıyan akaryakıt tankları sorununun, yeni yapılacak imar planlarında işaretlenecek 'Enerji Bölgesi' içine taşınarak standartlara uygun halde yapılarak sorunun çözüme kavuşturulması gerektiği ifade edildi.
Mersin'in merkez Akdeniz İlçesi sınırları içerisinde yer alan Karaduvar, Kazanlı, Karacailyas ve Adanalıoğlu mahallelerinde son yıllarda artan akaryakıt depolama tesislerinin, kent için büyük güvenlik riski oluşturduğu iddia edildi.
Birçoğunun standartlara uymaması nedeniyle can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşıyan akaryakıt tankları sorununun, yeni yapılacak imar planlarında işaretlenecek 'Enerji Bölgesi' içine taşınarak standartlara uygun halde yapılarak sorunun çözüme kavuşturulması gerektiği ifade edildi.
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