Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması
Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması
625 kişi istifa etti mi? MHP'den açıklama geldi
625 kişi istifa etti mi? MHP'den açıklama geldi
Sıcak gelişme! Artık e-Devlet'te
Sıcak gelişme! Artık e-Devlet'te
Sınır kapılarına 'Plaka Tanıma Sistemi'
Sınır kapılarına 'Plaka Tanıma Sistemi'

Mersin'de korkutan tesisler!.. Eğer önlem alınmazsa!..

Mersin'in merkez Akdeniz İlçesi sınırları içerisinde yer alan Karaduvar, Kazanlı, Karacailyas ve Adanalıoğlu mahallelerinde son yıllarda artan akaryakıt depolama tesislerinin, kent için büyük güvenlik riski oluşturduğu iddia edildi.

Mersin'de korkutan tesisler!.. Eğer önlem alınmazsa!..

Birçoğunun standartlara uymaması nedeniyle can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşıyan akaryakıt tankları sorununun, yeni yapılacak imar planlarında işaretlenecek 'Enerji Bölgesi' içine taşınarak standartlara uygun halde yapılarak sorunun çözüme kavuşturulması gerektiği ifade edildi. 
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Mersin #korkutan #tesisler #karaduvar #kazanlı #karacailyas #adanaoğlu #güvenlik #riski #iddia
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı 
Sonraki Haber
Altın mevduatı 6 ayda yüzde 33 arttı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.