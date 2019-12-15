banner1199

banner1197

Mersin'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 

YURT 15.12.2019, 17:21
Mersin'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ayşegül Koçer idaresindeki 34 CDF 724 plakalı otomobil, Damlama mevkisinde, Rıdvan Çalışır'ın kullandığı 27 VZ 886 plakalı tıra arkadan çarptı. 

Kazada otomobilde bulunan Nevin Koçer hayatını kaybetti, sürücü Ayşegül Koçer ile Memiş Gök ve Efekan Gök yaralandı. 

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kaynak: AA
#Mersin #kaza #otomobil #tır
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P