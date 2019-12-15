Mersin'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ayşegül Koçer idaresindeki 34 CDF 724 plakalı otomobil, Damlama mevkisinde, Rıdvan Çalışır'ın kullandığı 27 VZ 886 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Nevin Koçer hayatını kaybetti, sürücü Ayşegül Koçer ile Memiş Gök ve Efekan Gök yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.