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Mersin'de su tankının altında kalan çocuk öldü

Mut ilçesinde babasının kullandığı traktörden düşüp su tankının altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mersin'de su tankının altında kalan çocuk öldü

Mersin'in Mut ilçesinde babasının kullandığı traktörden düşüp su tankının altında kalan 5 yaşındaki çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, İshak Gül, 5 yaşındaki oğlu Oğuzhan'ı yanına alarak, traktörüne bağlı su tankıyla Kavaközü Mahallesi Koyun Yumağı mevkisine gitti.

Derede manevra yaparken traktörden düşen çocuk, su tankının altında kalarak hayatını kaybetti.

Çocuğun cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Su Tankının altında kalan 5 Yaşındaki Çocuk Öldü #Mut #Mersin
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